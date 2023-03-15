Putin'den Kuzey Akım açıklaması: Sabotaj ancak devlet düzeyinde yapılabilir

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında geçen yılki patlamalara yönelik açıklamalarda bulundu.



Batı basınındaki, boru hatlarına bazı Ukraynalı aktivist grupların sabotaj düzenlediğine ilişkin iddiaları değerlendiren Putin, "Bunun saçmalık olduğuna eminim. Bu tür, bu kadar güçlü ve bu kadar derinlikte bir patlama ancak uzmanlar tarafından belirli teknolojilere sahip devletin tüm gücüyle desteklenerek gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.



"TEORİK OLARAK ABD BU İŞLE İLGİLİ"



Batı ülkelerin bunu gerçekleştirebileceğine işaret eden Putin, ABD'nin bu işle ilgilendiğini dile getirdi. Putin, "Rus gazından yüzde 25-30 daha pahalı olmasına rağmen sıvılaştırılmış doğal gaz dahil kendisininkini sevk etmek ve Rus enerji taşıyıcılarının Avrupa pazarına arzını durdurmak için elbette teorik olarak ABD bununla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.



"BORU HATTINDA BAŞKA PATLAYICILAR OLABİLİR"



Rus enerji şirketi Gazprom'a ait gemiyle yapılan incelemelerde boru hatlarında yaşanan patlamanın olduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta boruların bağlantı yerlerindeki bölgede bir anten direğinin bulunduğunu kaydeden Putin, "Uzmanlar bunun boru hattının altına döşenebilecek bir patlayıcıyı harekete geçirebilecek sinyal için anten olabileceğine inanıyor. Ben bunu söylemiyorum, ama olabilir." dedi.



Putin, görünüşe göre boru hattı boyunca birkaç patlayıcının yerleştirilmiş olacağını, bazılarının sebebi bilinmeyen bir şekilde patlamadığını belirtti.



"DANİMARKA'DAN ORTAK ÇALIŞMA ÖNERİSİNE HİÇBİR CEVAP ALAMADIK"



Rusya'nın kendi başına veya ortak olarak boru hatlarındaki muhtemel başka bir bombayı etkisiz hale getirmek için Danimarka ile uluslararası uzmanlar eşliğinde çalışma önerisinde bulunduklarını anlatan Putin, taleplerine belirsiz bir yanıt aldıklarını ifade etti.



Putin, "Eğer basitçe söylemek gerekirse hiçbir cevap alamadık." diye konuştu.



"HATTIN TAMİRATI İÇİN PARA, ZAMAN, YENİ TEKNOLOJİ LAZIM"



Kuzey Akım'daki patlamanın çok büyük olduğuna dikkati çeken Putin, boruların büyük bir parçasının parçalandığını dile getirdi. Bu yüzden borunun tamiratının kolay olmayacağını söyleyen Putin, dünyada bu kadar büyük hadiseden sonra bu tür sistemlerin tamir edilmesine yönelik örnek bulunmadığının altını çizdi.



Putin, patlamanın ardından Kuzey Akım'ı tamir etmek için zaman, para ve yeni teknolojiler gerektiğini bildirdi.