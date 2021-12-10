Putin: Donbas’ta yaşananlar soykırıma benziyor

Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti. Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 04:36

Putin: Donbas’ta yaşananlar soykırıma benziyor

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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas’ta yaşananların "soykırıma benzediğini" öne sürdü.

Putin, Rusya merkezli Sivil Toplumu ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantıda Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır" dedi.

Donbas'ta da Rusya fobisinin yaşandığını iddia eden Putin, "Donbas’ta yaşananları biliyoruz. Orada yaşananlar kesinlikle soykırıma benziyor. Ancak bu kavramların değer kaybetmemesi için de dikkatli hareket edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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