Putin: Dünyada ve bölgede çatışma riski çok yüksek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma planlarının farkında olduğunu söyledi ve son günlerde Moskova tarafından defalarca ileri sürülen bu iddiayı yineledi.



Bununla birlikte Putin, Eski Sovyet ülkelerinin istihbarat şefleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, dünyada ve bölgede çatışma riskinin yüksek olduğunu ve önemli altyapı sitelerinde güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi.

Putin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli çok yüksek. Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız. Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik santralindeki olaylar kritik altyapı tesislerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor."

Haritada Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yeri görülüyor.

RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA TATBİKAT YAPTI



Diğer taraftan, Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrimiçi izlediği belirtildi.



Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.



Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.



Ukrayna'yı kirli bomba kullanma planı yapmakla suçlayan Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.



Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.



KERÇ KÖPRÜSÜ'NE SALDIRI



Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kırım Köprüsü'nde, bu ayın başında bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı'ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.



Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.



RUSYA'NIN KİRLİ BOMBA DİPLOMASİSİ



Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, getiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.