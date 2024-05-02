Rehine aileleri eylemde: Netanyahu'ya "Hamas'la anlaş" çağrısı

Rehine aileleri bugün de Tel Aviv ve Kudüs'te düzenledikleri protestolarda, İsrail hükümetini Hamas'la anlaşmaya çağırdı. Kudüs'teki kadın protestocular, Başakan Netanyahu'nun konutunun yakınına kadın rehinelerin fotoğraflarını yerleştirdi.

Rehine aileleri eylemde: Netanyahu'ya "Hamas'la anlaş" çağrısı

Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bu yana elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleri bugün de eylemde.

Rehine aileleri, Tel Aviv ve Kudüs'te düzenledikleri protestolarda, hükümetine, Hamas'la anlaşmaya varması için bir kez daha baskı yaptı.

Tel Aviv'de protestocular sabah saatlerinde bir ana otoyolu kapatarak "akan kanın durdurulması" ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için derhal bir anlaşma yapılması çağrısında bulunarak, sloganlar attı.

Kudüs'te bir kadın protesto grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun yakınına kadın rehinelerin devasa fotoğraflarını yerleştirdi.

Kadınlar, Netanyahu ve kabine üyelerine tüm gözlerin onların üzerinde olduğunu ve rehinelerin evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğini hatırlattı.

Rehine aileleri eylemde: Netanyahu'ya "Hamas'la anlaş" çağrısı - 1
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