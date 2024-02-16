Reuters: Mısır, Refah'taki Filistinliler için göç bölgesi kuruyor

Mısır'ın Gazze sınırında, Filistinlilerin barınması için kullanılabilecek bir alan kurduğu öne sürüldü.



Reuters'ın dört kaynaktan edindiği bilgiye göre Mısır, kurduğu bölge ile İsrail'in Refah'a saldırması halinde, Filistinlilerin sınırı geçerek göç edebilecekleri bir alan açıyor.



Bu tür bir hazırlık yaptığını reddeden Mısır, İsrail'in yıkıcı Gazze saldırısının Filistinlileri Sina'ya sürme olasılığı üzerine defalarca alarm verdi. Bunun, kabul edilemez olduğunu söyleyen Kahire yönetimi, Ürdün gibi Arap devletlerinin uyarılarını yineledi.



Kaynaklardan biri, Mısır'ın ateşkesi sağlamaya yönelik görüşmelerin, bu tür bir senaryoyu önleyebileceği konusunda iyimser olduğunu, ancak geçici ve ihtiyati bir önlem olarak sınırda bir alan oluşturduğunu söyledi.



Üç güvenlik kaynağı, Mısır'ın Filistinlilerin barınması için kullanılabilecek bazı temel tesislerin bulunduğu bir çöl alanı hazırlamaya başladığını bildirdi ve bunun "acil durum" adımı olduğunu vurguladı.



İsrail, yıkıcı Gazze saldırısından kaçan 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'taki "Hamas'ın son kalesini" ele geçirmek için saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.



İsrail güçlerinin Refah'a yönelik 11 Şubat'taki saldırısında iki İsrailli rehine kurtarılırken 67 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bakanlar Münih'te: İsrail'in üzerindeki Refah baskısı artıyor Haberi Görüntüle