Rus güçleri Harkov'da sivil altyapıyı vurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkov kentlerine yönelik Rus saldırısında sivil altyapı hedef alındı. Ukraynalı yetkililer, Harkov'da bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus güçleri Harkov'da sivil altyapıyı vurdu

Ukraynalı yetkililer, 'nın Harkov kentine saldırı düzenlediğini açıkadı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Acil Durum Servisi, bugün havadan gönderilen iki bombanın, Kiev ile Harkov'un Kholodnohirskyi bölgesindeki sivil altyapıyı hedef aldığını duyurdu.

Kholodnohirskyi'de iki binayı vuran Rus saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev'de meydana gelen patlamada ise idari bina ve 40'tan fazla özel garajın hasar gördüğü, üç araç alev aldığı ve altı aracın da zarara uğradığı belirtildi. 

Rusya da bugün yaptığı açıklamada, Kırım üzerinde uzun menzilli füzeler düşürdüğünü bildirmişti.

3'üncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı, karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Cephe hattında ise Rusya'nın ilerleyişi devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı'ya çağrı yaparak silah ve hava savunma desteğini yineliyor.

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