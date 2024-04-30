Rus yönetimi, Kırım üzerinde uzun menzilli füzeler düşürdü

Kırım'ın Rus destekli yönetimi, yarımada üzerinde uzun menzilli ATACMS füzelerini düşürdüğünü açıkladı. Füzelerin sayısı belirtilmedi.

Rus yönetimi, Kırım üzerinde uzun menzilli füzeler düşürdü

Kırım'ın destekli lideri Sergei Aksyonov, bugün yaptığı açıklamada, yarımada üzerinde uzun menzilli Ordu Taktik Sistemlerinin (ATACMS) düşürüldüğünü söyledi.

2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a yönelik saldırıya ilişkin Telegram'da açıklama yapan Aksyonov ne zaman ve kaç füzenin düşürüldüğünü belirtmedi. 

ABD'li bir yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füzeler gönderdiğini ve Ukrayna'nın şimdiye kadar bu füzeleri iki kez kullandığını ifade etmişti.

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