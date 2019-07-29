Rusya'nın başkenti Moskova'daki hastaneden yapılan açıklamada, Rus muhalif lider Aleksey Navalniy'e ürtiker teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Navalniy'in sözcüsü de muhalif liderin akut alerji belirtileri gösterdiğini söyledi. Yüzde şişkinlik ve ciltte kızarıklık görüldüğünü belirtti.
Hastanede tedavisini üstlenen doktor da ürtiker teşhisi koyduğunu söyledi. Ancak Navalniy'in şahsi doktoru, bu tablonun bilinmiyen kimyasal bir madde ile temasından kaynaklanabileceğini belirtti.
Hastanede Navalniy'i muayene etmesine izin verilmediğini, kendisini kapı aralığından görme ve konuşma şansı bulduğunu söyledi. 43 yaşındaki muhalif liderin daha önce alerjik reaksiyon göstermediğine dikkat çekti. Aleksey Navalniy, protesto yasasını ihlalden 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
"Rus muhalif lider Navalniy zehirlendi" iddiası
Anadolu AjansıDünya
Rusya'da 30 günlük hapis cezasını çekmekte olan muhalif lider Aleksey Navalniy dün gece hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden Navalniy'nin ağır alerjik reaksiyon gösterdiği açıklaması geldi. Kendi doktoru ise kimyasal bir madde ile zehirlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki hastaneden yapılan açıklamada, Rus muhalif lider Aleksey Navalniy'e ürtiker teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.