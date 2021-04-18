"Rus muhalif Navalny her an ölebilir"

44 yaşındaki Navalny'nin test sonuçlarını inceleyen doktoru, bu sonuçlara göre Rus muhalifin her an kalbinin durabileceği ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Navalny'nin doktorlarının hapishanede kendisini görmesine izin verilmiyor.

Rus muhalif 31 Mart itibariyle doktorunun kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği ve gereken tıbbi yardımı alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Navalny bel fıtığı olduğunu ağrılarıyla birlikte ellerinde de his kaybı başladığını açıklamıştı.

Navalny, Moskova'nın kuzeydoğusundaki Vladimir bölgesinde çok sıkı kontrolleriyle bilinen bir hapishanede tutuluyor.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.



20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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