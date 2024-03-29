Rus polisi Navalni'nin son videosunu çeken gazeteciyi gözaltına aldı

"GAZETECİLİK YAPTIĞI İÇİN HEDEF ALINDI"



Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Favorskaya'nın vakfın platformlarında hiçbir şey yayınlamadığını belirterek, Rus yetkililerin Favorskaya'yı "gazetecilik yaptığı için" hedef aldığını öne sürdü.



Favorskaya'nın ilk olarak 17 Mart'ta Navalni'nin mezarına çiçek bıraktıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.



Favorskaya, Rusya'daki muhaliflere yönelik kapsamlı baskının bir parçası olarak yetkililerin hedef aldığı çok sayıda Rus gazeteciden biri.



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Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre çok sayıda gazeteci Navalni'ni örgütüne dahil olmakla suçlanıyor.



Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı bir örgüt olarak tanımlanıyor, bu da örgütle bağlantılı kişilerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin