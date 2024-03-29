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Rus polisi Navalni'nin son videosunu çeken gazeteciyi gözaltına aldı

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölmeden önce kaydedilen son videosunu çeken gazeteci Antonina Favorskaya, Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Rus polisi Navalni'nin son videosunu çeken gazeteciyi gözaltına aldı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hapishanede ölmeden önce son videosunu çeken gazeteci Antonina Favorskaya gözlatına alındı.

Medya özgürlüğü örgütü "Sınır Tanımayan Gazeteciler" yaptığı açıklamada, kendisinin bu ay ülke çapında tutuklanan altı gazeteciden biri olduğunu söyledi.

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NAVALNI'NİN ÖRGÜTÜNE BAĞLI OLMAKLA SUÇLANIYOR

Antonina Favorskaya'nın Aleksey Navalni'nin "aşırılıkçı örgütüyle" bağlantılı olmakla suçlandığı ve bu ay tutuklanan altı gazeteciden biri olduğu iddia ediliyor.

Favorskaya, hapishanede ölmeden önce birkaç yıl boyunca Navalni'nin duruşmalarını haber yaptı.

Rus insan hakları grubu OVD-Info, Rus yetkililerin çarşamba günü geç saatlerde Favorskaya'yı gözaltına aldığını bildirdi.

Grubun açıklamasına göre gazeteci, Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın sosyal medya platformlarında paylaşım yaparak "aşırılıkçı bir örgütte" yer almakla suçlandı.

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"GAZETECİLİK YAPTIĞI İÇİN HEDEF ALINDI"

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Favorskaya'nın vakfın platformlarında hiçbir şey yayınlamadığını belirterek, Rus yetkililerin Favorskaya'yı "gazetecilik yaptığı için" hedef aldığını öne sürdü.

Favorskaya'nın ilk olarak 17 Mart'ta Navalni'nin mezarına çiçek bıraktıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Favorskaya, 'daki muhaliflere yönelik kapsamlı baskının bir parçası olarak yetkililerin hedef aldığı çok sayıda Rus gazeteciden biri.

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ÇOK SAYIDA GAZETECİ TUTUKLANDI

Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre çok sayıda gazeteci Navalni'ni örgütüne dahil olmakla suçlanıyor.

Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı bir örgüt olarak tanımlanıyor, bu da örgütle bağlantılı kişilerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

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