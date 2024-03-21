Navalni'nin ölümünü araştıracak dava reddedildi

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi yaptığı açıklamada, mahkemenin Navalni'nin öldüğü hapishaneye karşı "yetersiz tıbbi bakım" iddiasıyla açılan davayı reddettiğini söyledi.

Navalnaya açıklamasında, davanın kabul edilmeme nedeninin dava sürecinde Navalni'nin öldüğü güne ait videoların mahkemede izlenecek olması ve ölüm koşullarıyla ilgili bilgilerin ortaya çıkacak olması olduğunu söyledi.



Bir Navalni müttefiki bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rus muhalif liderin annesinin, oğlunun öldüğü Arktik ceza kolonisinde yetersiz tıbbi bakım aldığını iddia ederek açtığı davanın reddedildiğini açıklamıştı.



Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, X sosyal ağında davanın cezaevi yetkililerini, kocasının öldüğünün bildirildiği 16 Şubat tarihinde olanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermek zorunda bırakacağı için reddedildiğini iddia etti.