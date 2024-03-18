Putin'den Navalni'nin ölümü hakkında ilk açıklama: "Ne yazık ki olan oldu"

"NE YAZIK Kİ OLAN OLDU"



Putin muhalif liderin ölüm hakkında, “Benimle konuşan kişi daha cümlesini tamamlamamıştı, ben de aynı fikirde olduğumu söyledim. Ancak ne yazık ki olan oldu” diye konuştu.



Putin, "üzücü bir olay" olarak nitelendirdiği ölümünden bu yana Navalni hakkında ilk kez yorum yaptı.



Rus lider takasın gerçekleşmesi için tek bir şart koştuğunu belirterek, “Tek bir şartla kabul ettim: Takası gerçekleştiririz ve bir daha Rusya'ya geri gelmez. Ama hayat böyle. Böyle şeyler olduğunda elinizden hiçbir şey gelmez. Hayat bu." ifadelerini kullandı.



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Putin, Navalni'nin kiminle takas edileceğini belirtmedi ve bu kişileri "batı ülkelerinde parmaklıklar ardında olan bazı insanlar" olarak tanımladı.



Navalni destekçileri daha önce Putin'in, Navalni'nin dahil olduğu bir mahkum takasını sabote etmek için muhalefet liderini hapishanede öldürttüğünü iddia etmişti.



Navalni'nin uzun süredir müttefiki olan Leonid Volkov yaptığı açıklamada, Putin'in yorumlarının Navalni'yi kendisinin öldürdüğünün itirafı olduğunu söyledi.

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Volkov, sosyal medya hesabında, “Aleksey Navalni'yi Putin öldürdü. Ve artık daha fazla rol yapmasına gerek olmadığına karar verdi. Bunu kendisi de doğruladı.” diye yazdı.



Navalni'nin Moskova'daki cenazesinin ardından ekibi, onun anısını onurlandırmak için seçmenleri seçimin son gününde öğle saatlerinde toplu halde sandık başına gitmeye çağırdı.



Binlerce kişi öğle saatlerinde Moskova, St. Petersburg ve dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerde uzun kuyruklar oluşturarak Putin'in yönetimine karşı sembolik bir muhalefet gösterisi yaptı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin