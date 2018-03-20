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Rusya: Doğu Guta'da 79 bin sivil tahliye edildi

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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam'ın Doğu Guta bölgesinden tahliye edilen sivillerin sayısının 79 bini geçtiğini duyurdu. Rusya Doğu Guta'nın yüzde 65'nin teröristlerden temizlendiğini de açıkladı.

Suriye ordusu, Şam'ın doğusundaki bölgede mahsur kalan sivillerin tahliyesi için koridor açmıştı. Tahliyeler perşembe günü başladı.

Rusya perşembeden bu yana çoğu çocuk 79 bin 702 sivilin bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Guta'dan dün ayrılanların sayısı ise 6 bin 46 oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'nın yüzde 65'nin teröristlerden temizlendiğini de açıkladı.

Suriye ordususu bir ayı aşkın süredir devam eden operasyonla Doğu Guta'yı üç bölgeye ayırdı.

Şam yönetiminden dün yapılan açıklamada muhaliflerin bölgeden çekilmek için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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