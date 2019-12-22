Rusya Ermenistan'a hava savunma füze sistemi sevk etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı yüksek teknoloji ürünü TOR-M2KM hava savunma füze sistemine sahip oldu" ifadelerini kullandı.



TOR-M2KM'nin 2019 yılında üretildiğini belirten Paşinyan, "Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır" yorumunda bulundu.



Ermenistan, daha önce, Rusya'dan 12 adet Su-30 CM savaş uçağı satın almıştı.



TOR-M2KM, orta ve uzun menzilli seyir füzelerini, 5 metreye kadar deniz yüzeyi üstünden gelen gemi füzelerini, kanatlı ve güdümlü bombaları, insansız hava araçlarını, uçak ve helikopterleri engelleyebiliyor.



Her türlü koşulda çalışabilen TOR-M2KM, taşıma kapasitesi olan herhangi bir platforma entegre olabiliyor.



25 tonluk kapasiteye sahip vinç ile 10 dakikada kurulabilen TOR-M2KM, yaklaşık 140 hedefi algılayabiliyor ve en tehlikeli dört hedefi aynı anda vurabiliyor.

