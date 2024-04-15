Rusya Harkov'u vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor.

Bölge valisi, Rus güçlerinin bugün Harkov bölgesindeki bir eğitim tesisini vurması sonucu iki kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını açıkladı.



Vali Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya sınırı yakınlarındaki Lukiantsi köyüne yönelik güdümlü bir hava bombası kullandığını söyledi.



Vali, saldırıda yaralanan dört kişinin patlama ve şarapnel yaralarıyla hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.



Rusya'nın ilkbaharda saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Harkov da Rus güçleri tarafından daha fazla hedef alınmaya başladı.

Ukrayna'nın hava savunma sistemlerindeki eksiklikler ve Harkov bölgesinin Rusya sınırına yakınlığı, bu bölgeyi özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılara karşı savunmasız bıraktı ve bu da büyük çaplı elektrik kesintilerine neden oldu.