Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.
Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.
Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.
RUSYA'NIN DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ
Rusya'da hükümet, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta yayımlanan kararname ile "dost olmayan ülkeler" listesini ilan etmişti.
Rusya'nın dost olmayan ülkelerinin güncel listesi ise şu şekilde;
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler
ABD
Anguilla
Britanya Virjin Adaları
Cebelitarık
İzlanda
Kanada
Lihtenştayn
Mikronezya
Monako
Yeni Zelanda
Norveç
Güney Kore
Avustralya
Arnavutluk
Andorra
Birleşik Krallık (İngiltere)
San Marino
Kuzey Makedonya
Singapur
Tayvan
Ukrayna
Karadağ
İsviçre
Japonya
Yunanistan
Danimarka
Slovenya
Slovakya
Hırvatistan