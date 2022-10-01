Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.

Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

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Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.

RUSYA'NIN DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı - 1 Yukarıdaki infografikte, Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi görülüyor.

Rusya'da hükümet, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta yayımlanan kararname ile  "dost olmayan ülkeler" listesini ilan etmişti.

Rusya'nın dost olmayan ülkelerinin güncel listesi ise şu şekilde;

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler

ABD

Anguilla

Britanya Virjin Adaları

Cebelitarık

İzlanda

Kanada

Lihtenştayn

Mikronezya

Monako

Yeni Zelanda

Norveç

Güney Kore

Avustralya

Arnavutluk

Andorra

Birleşik Krallık (İngiltere)

San Marino

Kuzey Makedonya

Singapur

Tayvan

Ukrayna

Karadağ

İsviçre

Japonya

Yunanistan

Danimarka

Slovenya

Slovakya

Hırvatistan

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