Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.



Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.



Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.



RUSYA'NIN DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Yukarıdaki infografikte, Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi görülüyor.

Rusya'da hükümet, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta yayımlanan kararname ile "dost olmayan ülkeler" listesini ilan etmişti.

Rusya'nın dost olmayan ülkelerinin güncel listesi ise şu şekilde;



Avrupa Birliği'ne üye ülkeler



ABD



Anguilla



Britanya Virjin Adaları



Cebelitarık



İzlanda



Kanada



Lihtenştayn



Mikronezya



Monako



Yeni Zelanda



Norveç



Güney Kore



Avustralya



Arnavutluk



Andorra



Birleşik Krallık (İngiltere)



San Marino



Kuzey Makedonya



Singapur



Tayvan



Ukrayna



Karadağ



İsviçre



Japonya



Yunanistan



Danimarka



Slovenya



Slovakya



Hırvatistan