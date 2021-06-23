Rusya, Karadeniz’deki İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Rusya, Karadeniz'de bulunan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtı. Buna göre bir Su-24 uçağı, Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'ın yakınındaki sulara dört bomba attı.

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, İngiliz gemisinin Kırım açıklarında Rusya karasularına girip telsiz uyarılarını dikkate almayı reddetmesinin ardından uyarı ateşini başlattığını açıkladı.

Bununla birlikte Rusya, olay meydana geldiğinde geminin karasularının 3 kilometre içinde olduğunu iddia etti.

İngiltere ve müttefikleri, Moskova'nın bölgeyi 2014'te Ukrayna'dan ilhak etmesinin ardından Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyor.

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI

SSCB’nin dağıldığı dönemde 20 Ocak 1991’de yapılan referandumla Kırım’ın, “özerk bir cumhuriyet” olarak Ukrayna’da kaldığı tescillendi. Ancak Rusya Federasyonu, bölgeye yönelik hak iddia eden tutumundan hiç vazgeçmedi, Ukrayna’daki muhalif unsurları sürekli destekledi. 2014’te “Ukrayna Devrimi” ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç devrilince, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Kırım’ı ele geçirdi.

Ruslar daha sonra, bölgenin Rusya'ya katılması için anayasaya aykırı bir biçimde referandum düzenledi, referandumdan da “katılma” kararı çıktı. Rusya, referandum kararından sonra Kırım Cumhuriyeti ile Sivastopol’u “federal birimleri” olacak şekilde ilhak etti. Türkiye dahil, BM üyesi devletlerin ezici çoğunluğu ise Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımıyor.

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