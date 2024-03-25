Rusya Kiev'i bombalıyor: Zelenski yeniden hava savunma sistemi istedi

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırıları sürüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin başkent üzerinde iki Rus balistik füzesini düşürmesinin ardından yedi kişinin yaralandığını ve metal parçalarının yere düştüğünü söyledi.



Bu saldırı, Kiev'e yönelik beş günde üçüncü hava bombardımanı oldu

Moskova, Ukrayna'nın Rusya sınır bölgelerini yoğun şekilde vurmasının ardından Kiev'e hava saldırılarını artırarak altyapıyı hedef aldı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Kiev'in müttefiklerinden gelecek "daha iyi hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdiğini" belirtti.

Zelenski, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu, şehirlerimiz için güvenlik ve insan hayatının kurtarılması anlamına geliyor. Dünyada yaşama saygı duyan ve onu koruyan herkesin bu terörü durdurması gerekiyor" dedi.