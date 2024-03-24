Moskova-Kiev hattında ateş arttı: Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

Moskova saldırısının ardından Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar şiddetlendi,

Rusya dün geceden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev ve batısındaki Lviv bölgesini vurmaya başladı.

Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, Rus hava saldırısının Lviv'deki kritik altapı tesisini hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrine bir gecede düzenlediği saldırıda, iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yamal ve Azov amfibi çıkarma gemilerini, bir iletişim merkezini ve Karadeniz Filosu'nun bazı altyapı tesislerini başarıyla vurdu" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü 133 kişinin öldüğü Moskova saldırısının Ukrayna ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, Kiev ve turistik Lviv şehrine dün gece hava saldırısı başlattı.

Lviv'e komşu Polonya'nın savaş uçakları, olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçmişti.

Polonya, saldırılar sırasında hava sahalarının bir Rus füzesi tarafından kısa süreli ihlâl edildiğini, daha sonra güvenliğin sağlandığını duyurdu.