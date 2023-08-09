Rusya Kuzey Kıbrıs'ta temsilcilik açıyor

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.



Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.



KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.



TANIMA ANLAMINA GELMİYOR

NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'nın aktardığına göre KKTC'li yetkililere göre bu adım tanıma anlamına gelmiyor.