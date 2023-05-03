Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Kremlin'e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi.

Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu
Putin'den iki yeni adım: Baltık Filosu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi

Putin'den iki yeni adım: Baltık Filosu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı. 

Kremlin, saldırıyı "planlı bir terör eylemi olarak" değerlendirdiğini açıkladı. 

İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PUTİN, SALDIRILAR ESNASINDA KREMLİN'DE DEĞİLDİ

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLARDA KREMLİN SARAYININ ARKASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Kremlin'e 2  insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır." denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü.

Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus ajansları olarak geçti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...