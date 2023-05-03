Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Kremlin'e 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır." denildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.



Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü.



Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.

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