Rusya, tartışmaların gölgesinde sandığa gidiyor

Rusya yarın, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimine gidiyor.
Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçime ilişkin protesto çağrıları da sürüyor.
1999'dan bu yana Rusya'da iktidarda olan Putin, seçilirse 6 yıl daha devlet başkanlığı yapacak.
16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, 6 Mart'ta sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Rusları, Putin dışında herhangi bir adaya oy vermeye ya da 17 Mart akşamı oy pusulalarını bozmaya çağırdı.
Navalnaya, "Öğle vakti aynı anda sandığa giderek Putin'i protesto edin" dedi.
Eşinin son istediğini yerine getirmiş olacağını söyleyen Navalnaya, "Putin ne bizim için ne de dünya için meşru bir başkan olacak" dedi.
Aleksey Navalni, ölümünden önce seçimleri protesto etme çağrısı yapmıştı.
"OYLAMA SİSTEMİNE SALDIRI BEKLENİYOR"
Rusya devlet ajansı TASS, bugün yaptığı açıklamada, seçim sırasında oylama sistemine "büyük bir saldırı beklendiğini" bildirdi.
Bu yıl ilk kez hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştirilecek.
Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de halk oy kullanacak.
KİEV VE NATO'DAN "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR" UYARISI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın, "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarda yürüttüğü devlet başkanlığı seçim kampanyası uluslararası hukukun alenen gözardı edildiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Bakanlık, bu bölgelerdeki oylamayı yasadışı ve geçersiz olarak nitelendirdi ve uluslararası ortaklarına "sonuçları tanımama" çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında organize edilecek seçimlerin "tamamen yasa dışı" olacağını söyledi.
MOLDOVA'DAN AYRILIKÇI TRANSDİNYESTER İÇİN TEPKİ
Eski Sovyet ülkesi Moldova da Moskova'nın bu hafta seçimler öncesinde ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde oy pusulası basarak "yasaları çiğnediğini" kaydetti.
Moldova'nın Avrupa yanlısı yetkilileri, Rusya yanlısı bölgede, altı oy verme merkezi açılması kararına karşı Rus büyükelçisini çağırdı. Merkezi hükümet, bu hareketin Kişinev'deki Rus Büyükelçiliğinde "sadece tek bir oy verme merkezinde oy kullanılmasına izin veren bir anlaşmayı bozduğunu" söyledi.
Büyükelçi ise bu şikayeti reddetti ve gazetecilere, Rusya'nın Moldova'da, çoğu ayrılıkçı bölgede yaşayan 250 bin Rus vatandaşın oy kullanmasına izin verdiğini söyledi.
PUTİN "VATANSEVERLİK" ÇAĞRISI YAPTI
Putin ise Rus devlet televizyonunda bugün yayınlanan konuşmasında, Rusları "vatanseverliklerini göstermek için" oy kullanmaya davet etti.
Putin, "Sizden oy vermeye gelmenizi ve sevgili Rusya'mızın geleceği için vatanseverlik ve yurttaşlık görevinizi ifade etmenizi istiyorum. Seçimlere katılmak vatanseverlik duygularınızı göstermektir" diye konuştu.
NAVALNİ DESTEKÇİLERİNE HAPİS
Öte yandan seçim öncesi Moskova'da bir mahkeme, iki üniversite öğrencisini, muhalif lider Navalni ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle üç yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı.
Rusya 2021 yılında Navalni'nin örgütlerini "aşırılık yanlısı" olarak yasadışı ilan etmiş ve birçok yardımcısı ile destekçisine uzun hapis cezaları vermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Vladimir Putin
- Rusya
- Ukrayna