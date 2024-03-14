Rusya, tartışmaların gölgesinde sandığa gidiyor

KİEV VE NATO'DAN "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR" UYARISI



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın, "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarda yürüttüğü devlet başkanlığı seçim kampanyası uluslararası hukukun alenen gözardı edildiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Bakanlık, bu bölgelerdeki oylamayı yasadışı ve geçersiz olarak nitelendirdi ve uluslararası ortaklarına "sonuçları tanımama" çağrısı yaptı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında organize edilecek seçimlerin "tamamen yasa dışı" olacağını söyledi.

MOLDOVA'DAN AYRILIKÇI TRANSDİNYESTER İÇİN TEPKİ



Eski Sovyet ülkesi Moldova da Moskova'nın bu hafta seçimler öncesinde ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde oy pusulası basarak "yasaları çiğnediğini" kaydetti.



Moldova'nın Avrupa yanlısı yetkilileri, Rusya yanlısı bölgede, altı oy verme merkezi açılması kararına karşı Rus büyükelçisini çağırdı. Merkezi hükümet, bu hareketin Kişinev'deki Rus Büyükelçiliğinde "sadece tek bir oy verme merkezinde oy kullanılmasına izin veren bir anlaşmayı bozduğunu" söyledi.



Büyükelçi ise bu şikayeti reddetti ve gazetecilere, Rusya'nın Moldova'da, çoğu ayrılıkçı bölgede yaşayan 250 bin Rus vatandaşın oy kullanmasına izin verdiğini söyledi.

