Rusya-Ukrayna savaşında günün özeti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde bölgede çatışmalar devam ederken, şu ana kadar 579 kişinin hayatını kaybettiği, Rus güçlerinin ülkeye en az 203 saldırı düzenlediği bildirildi.



Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a sabah saatlerinde özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başlandı.



Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mıkolayiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



Ülkenin farklı bölgelerinde Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar gün boyu devam ederken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.



Sabah saatlerinde Odesa, Harkov ve Donbas bölgelerinde iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, akşam saatlerinde başkent Kiev yakınlarında da çatışmalar olduğu bildirildi.



Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Donbas bölgesinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.



Rus ordusunun vurduğu bölgeler.

Ukraynalı yetkililer, bu çatışmalarda Rusya'ya ait 7 savaş uçağıyla 2 helikopterin düşürüldüğünü, 4 tankın imha edildiğini ve 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’da 11 hava sahası, 18 radar istasyonu ve 3 komuta merkezi dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.



Rusya Federal Güvenlik Servisinin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü de Azak Denizi'ndeki iki sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiğini ileri sürdü.



RUSYA'NIN ODESA'DAKİ FÜZE SALDIRISINDA 18 KİŞİ ÖLDÜ



KyivIndependent'in haberine göre, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa'da Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısında 18 kişi öldü.



Rusya'nın saldırıları hakkında bilgi paylaşan isimlerden Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Brovary kentinde 6 kişinin öldüğünü duyurdu, Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi de Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğünü ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.



Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırının başladığı sabah saatlerinden bu yana Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.



Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girdiği noktalar ve vurduğu yerler.

UKRAYNA'YA 75 RUS SAVAŞ UÇAĞI GİRDİ, 100 FÜZE FIRLATILDI



ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece Ukrayna’ya 75 Rus savaş uçağının girdiğini ve 100 füze fırlatıldığını kaydetti.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna'ya Belarus tarafından 4 balistik füze ateşlendiğini aktardı.



CNN kanalı, Rus hava indirme birliklerinin Kiev'in yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısının yakınındaki Antonov Airport havalimanını ele geçirdiğini bildirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını, Ukrayna ordusunun da 1986'daki trajedinin tekrar yaşanmaması için canları pahasına burayı savunduklarını belirtti. Zelenskiy, bunun tüm Avrupa'ya karşı savaş ilanı olduğunu ileri sürdü.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların yoğunlaştığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

VIDEO: BOMBANIN YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜĞÜ AN