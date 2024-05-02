Rusya yeni bir bölgede kontrolü ele geçirdi

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın nisan ayında düzenlediği saldırılarda kullandığı silah sayısını açıkladı. Moskova ise bir bölgede daha kontrolün ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya yeni bir bölgede kontrolü ele geçirdi

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşa yönelik nisan ayı verilerini açıkladı.

Zelenski, 'nın nisan ayında Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 300'den fazla füze, 300 Shahed insansız hava aracı  ve 3 bin 200'den fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Öte yandan Moskova da yeni bir bölgeyi ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Berdiçi'de kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

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