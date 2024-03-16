Rusya'da başkanlık seçiminin ikinci günü: Kiev bombardımanı sürdü, oylama sistemi saldırıya uğradı

Rusya'da pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçiminin bugün ikinci günü.

Oy verme işleminin ilk günü protestolar ve Ukrayna'nın saldırıları ile geçmişti.

Bugün ise Rusya devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi, 61 yaşındaki bir adamı terör saldırısı şüphesiyle gözaltına aldı.



Rus vatandaşı olduğu belirtilen adamın, Ukrayna adına Rusya'nın Ural dağları Sverdlovsk bölgesindeki bir demiryolu kavşağına "terörist saldırı" planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.



İktidardaki Birleşik Rusya Partisi ise elektronik oylama sistemine karşı büyük bir saldırı yaşadıklarını açıkladı.

Açıklamada, saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Öte yandan Ukrayna'nın saldırıları bugün de devam etti. Kiev güçlerinin Belgorod'a saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İLK GÜN EYLEMLERLE GEÇTİ

Rus yerel haber sitesi Fontanka'nın aktardığına göre seçimlerin ilk günü, dün, St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine dün molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Bununla birlikte, Rus seçim ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçmenlerin oy sandıklarına yeşil antiseptik boya döktüğü bir dizi olay yaşandığını bildirdi.



Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi ve Karaçayevo-Çerkes Cumhuriyeti'nde meydana gelen boya dökme olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.



Rostov bölgesindeki müfettişler ayrıca 62 yaşındaki bir adam hakkında oy kullanma hakkının engellenmesi suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası öngören bir ceza davası açıldığını duyurdu.