Rusya'da bir kafede patlama meydana geldi

Rusya medyası Voronej kentinde bir kafede patlama meydana geldiğini duyurdu.

Rus haber ajanslarının yerel polise dayandırarak verdiği habere göre, Voronej'de Orta Asya temalı bir kafede meydana gelen patlamada camlar kırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Lenin Caddesi üzerindeki "Doğu Çay Evi "nin kırılan camları, Zvezda haber ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde gösterildi.



Devlet haber ajansı RIA, polisin kafedeki hasarla ilgili ihbarlar üzerine soruşturma başlattığını söylediğini aktardı.

Mash medya grubu da kafenin erken saatlerde kimsenin bulunmadığı bir sırada saldırıya uğradığını söyledi.



Devlet haber ajansı RIA, polisin kafedeki hasarla ilgili ihbarlar üzerine soruşturma başlattığını aktardı.

