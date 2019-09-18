Olay Koltsovo şehrindeki "Vektör" Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde meydana geldi.
Laboratuvarda "çiçek hastalıığı, ebola, HIV ve hepatit" gibi virüsler üzerinde araştırmalar yapılıyordu.
Patlama sonrası binanın camları kırıldı. Çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
Yangın söndürülürken Rus yetkililer virüs ya da tehlikeli madde sızıntısı olmadığını açıkladı.
Tesisi soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin biyolojik silah üretmek için kullandığı tahmin ediliyor.
Aynı laboratuvarda çalışan bir teknisyen 2004 yılında yanlışlıkla ebola virüsü taşıyan iğneyi eline batırmasının ardından hastalanarak hayatını kaybetmişti.
Rusya'da bulaşıcı virüs araştırma merkezinde patlama
NTV HaberDünya
Rusya’nın Sibirya bölgesinde ölümcül ve son derece bulaşıcı virüslerin bulunduğu araştırma merkezinde patlama oldu.
Olay Koltsovo şehrindeki "Vektör" Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde meydana geldi.