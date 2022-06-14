Rusya Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığını duyurdu. Rusya Maliye Bakanlığı bütçe verilerinin yayınlanmasını yasakladı. Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımların, yarattığı olumsuz etkiler açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.Batılı ülkelerin, Rusya’ya uygulanan yaptırım baskısını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, ülke bütçesine yönelik verilerin yayınlanmasının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu kararın, yeni yaptırımlara yönelik riskleri azaltacağının altı çizildi.