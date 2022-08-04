Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in cezası belli oldu

Uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Rusya'da tutuklanan Brittney Griner, Rus mahkemesi tarafından 9 yıl hapse ve 1 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.



Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Phoenix Mercury'nin, WNBA'e ara verilen dönemde ise Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'un formasını giyen 31 yaşındaki Griner'ın, şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, bavulunda kenevirden elde edilen yağ bulunduğu Rusya Federal Gümrük Servisi'nce duyurulmuştu.

BIDEN'DAN "SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, "Karar kabul edilemez" diyerek Rusya'ya Griner'i acilen serbest bırakma çağrısı yaptı.

Phoenix Mercury formasıyla 2014'te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.



Griner, ABD Milli Takımı'nda ise 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.