Rusya'dan ABD ile ilişkilerin seviyesini düşürme tehdidi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması planının geçerliliğini sürdürmesi halinde ABD ile ilişkilerin seviyesinin düşürüleceğini söyledi.  Bakan Ryabkov, varlıklara el konulursa Moskova'nın ekonomik ve siyasi olarak misilleme yapacağını aktardı.

Rusya'dan ABD ile ilişkilerin seviyesini düşürme tehdidi

devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planı hakkında konuştu.

Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Batılı hükümetlerin teklifini sürdürmesi halinde ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeyi planladığını söyledi.

Bakan Ryabkov, varlıklara el konulması halinde Moskova'nın ekonomik ve siyasi olarak misilleme yapacağını aktardı.

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