Rusya'dan ABD ile ilişkilerin seviyesini düşürme tehdidi

Rusya devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Avrupa'nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planı hakkında konuştu.



Bakan Yardımcısı Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Batılı hükümetlerin teklifini sürdürmesi halinde ABD ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeyi planladığını söyledi.



Bakan Ryabkov, varlıklara el konulması halinde Moskova'nın ekonomik ve siyasi olarak misilleme yapacağını aktardı.

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