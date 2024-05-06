Rusya'dan İngiltere'ye silah uyarısı: Askeri tesislere karşılık veririz

Rusya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın açıklamalarının ardından İngiliz askeri tesislerine ilişkin uyarı yaptı.

Cameron geçen hafta Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında Reuters'e verdiği demeçte Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için Londra tarafından sağlanan silahları kullanma hakkına sahip olduğunu ve bunu yapıp yapmamanın Kiev'e bağlı olduğunu söylemişti.

Moskova ise İngiliz silahlarının Ukrayna tarafından Rus topraklarını vurmak için kullanılması halinde, hem Ukrayna'daki hem de başka yerlerdeki İngiliz askeri tesislerine ve teçhizatına karşılık verebileceğini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cameron'ın bu açıklama ile İngiltere'nin "artık fiilen çatışmanın bir parçası olduğunu kabul ettiğini" söyledi.

İngiltere Büyükelçisi Nigel Casey de resmi bir protesto için dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık, "Casey, Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla saldırmasına karşılık olarak, Ukrayna topraklarındaki ve yurtdışındaki tüm İngiliz askeri tesislerinin ve ekipmanlarının hedef alınabileceği konusunda uyarıldı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, "Büyükelçi, Londra'nın bu tür düşmanca adımlarının kaçınılmaz felaket sonuçları üzerinde düşünmeye ve Dışişleri Bakanlığı başkanının kavgacı provokatif açıklamalarını derhal en kararlı ve açık şekilde reddetmeye çağrıldı" denildi.

