Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya'dan, S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi.

''TÜRKİYE'NİN SON KARARINI BEKLİYORUZ''

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, corona virüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında ön görüde bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye’nin son kararını beklediklerini belirtti.

Shugayev, S-400’lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türk tarafının nihai kararını beklediklerini söyledi.

Shugayev ayrıca Türkiye’nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan ''ilk parti'' S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin konuşlandırılmasının corona virüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.



VİDEO: RUSYA, S-400 SEVKİYATININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI (ARŞİV)