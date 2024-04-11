Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: Kiev'in enerji tesisi hedef alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, son saldırılar Ukrayna'nın enerji ve altyapısına ciddi zarar verdi.



Rus füzeleri ve insansız hava araçları, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki büyük bir elektrik santralini hedef altı. Çeşitli bölgelerde enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlendi.



Söz konusu saldırıların Ukrayna'nın enerji sistemi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.



Enerji tesisinin üst düzey yetkilisi, saldırıların Trypilska termik santraline tamamen zarar verdiğini açıkladı. Santralin Kiev, Cherkasy ve Zhytomyr bölgelerine enerji tedarik ettiği belirtildi.



Ayrıca Odesa, Harkiv, Zaporijya ve Lviv bölgelerinde trafo merkezleri ve enerji üretim tesislerinin zarar gördüğü kaydedildi.



Enerji şirketi Naftogaz, iki yeraltı doğalgaz depolama tesisininde de saldırı altında olduğunu bildirdi.



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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıları "terör" olarak olarak nitelerken, "Hava savunmasına ve diğer savunma desteklerine ihtiyacımız var" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Oleksiy Kuleba, uzun süreli elektrik kesintilerinin uygulandığı Harkiv bölgesinde 200 bin kişinin elektriğinin kesilmek zorunda kaldığını söyledi.



Saldırıların termik ve hidroelektrik santralleri hedef aldığı ifade edilirken, Ukrayna'nın enerji sisteminin dayanıklılığına ilişkin korkuları tetikledi.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin gelen füzelerden 18'ini ve 39 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Ordu, saldırıda toplam 82 füze ve insansız hava aracı kullanıldığını bildirdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin