Rusya: Ukrayna yeniden Zaporijya Nükleer Santrali'ni hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın bir kez daha Zaporijya Nükleer Santral'ine saldırdığını öne sürdü.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu temsilcilerinin bölgeden geçmesinden sadece 10 dakika sonra santrale saldırı düzenledi.



RIA, santralin Rusya tarafından atanan yönetiminin saldırıya ilişkin açıklamalarına yer verirken, Rusya'nın santral yakınındaki bir eğitim tesisi binasının vurulduğunu söylediğini aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın önceki gün nükleer santrali doğrudan hedef aldığını ve santralin güvenliğini telikeye attığını ifade etmişti.

Ukrayna ishtihbaratı ise Rusya'nın iddiasına yanıt verdi. Açıklamada "Kiev, nükleer tesislere karşı eylemde bulunmaz. Pozisyonumuz açık ve nettir" denildi.