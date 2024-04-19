Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı: 8 ölü, 29 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı: 8 ölü, 29 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'nın Dnipropetrovsk bölgesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Dnipro kentinde 5 katlı bir apartmanın vurulduğu aktarılan açıklamada saldırıda 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sinelnikove ilçesinde ise Rusya'nın saldırısı sonucunda 4 evin kısmen yıkıldı, 10 ev de hasar gördü. Söz konusu saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın bölgedeki Kriviy Rig kentini vurması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı: 8 ölü, 29 yaralı - 1 Saldırının ardından Ukrayna'nın Dnipro şehrindne bir görüntü.

ZELENSKI AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırılarında Dnipro'da bir apartmanın kısmen yıkıldığını, tren istasyonunun hasar gördüğünü aktardı.

Kriviy Rig ve Sinelnikove'deki saldırılara ilişkin Zelenski, "Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki ölüler var. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı: 8 ölü, 29 yaralı - 2 Rusya'nın füze saldırısının ardından Dnipro'da halk evcil hayvanları ile birlikte soğa döküldü.

"RUS TERÖRÜNÜ YENMEK ZORUNDAYIZ"

Zelenski, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayan her devlet, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin artık depolarda değil, teröristlerin saldırısı altındaki gerçek şehirlerde ve topluluklarda konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider, savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıcıdır. Rus terörünü yenmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil, sadece Ukraynalılar için değil, küresel bir ihtiyaçtır" değerlendirmesinde bulundu.

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