Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı: 8 ölü, 29 yaralı

"RUS TERÖRÜNÜ YENMEK ZORUNDAYIZ"



Zelenski, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayan her devlet, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin artık depolarda değil, teröristlerin saldırısı altındaki gerçek şehirlerde ve topluluklarda konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider, savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıcıdır. Rus terörünü yenmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil, sadece Ukraynalılar için değil, küresel bir ihtiyaçtır" değerlendirmesinde bulundu.

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