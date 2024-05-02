Taksicilerden UBER'e dava: Her şoför 25 bin sterlin alacak

İngiltere'de binlerce taksi şoförü, Uber'in 2011-2018 yılları arasında Londra'daki faaliyetleri nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. Şoförler en az 250 milyon sterlin talep ederken, davanın kazanılması halinde her şoför 25 bin sterlin (Yaklaşık 1 milyon lira) kazanacak.

Taksicilerden UBER'e dava: Her şoför 25 bin sterlin alacak

İngiltere'de yaklaşık 11 bin şoföründen oluşan bir grubun, 2012-2018 döneminde 'da taksi rezervasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'e dava açacağı belirtildi.

DAVA BUGÜN AÇILIYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Uber'in Mayıs 2012-Mart 2018 döneminde başkent Londra'daki faaliyetleri hakkında Yüksek Mahkeme'de bugün toplu dava açılacak.

"UBER KURALLARI İHLAL ETTİ"

Yaklaşık 11 bin taksi şoförü, Uber'in taksi rezervasyon sistemini nasıl işlettiği konusunda toplu taşıma sistemi operatörü Transport for London'ı yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

HER ŞOFÖR 1 MİLYON LİRA ALACAK

Dava yönetim firması RGL Management, şoförlerin talebinin en az 250 milyon sterlin değerinde olduğu ve her taksi şoförünün yaklaşık 25 bin sterlin (Yaklaşık 1 milyon TL) alacağı bilgisini paylaştı.

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