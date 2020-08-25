Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği ‘Sputnik V’ aşısının üretimine başlandı. Aşıyı alacak ilk ülke açıklandı.

ntv.com.tr - DHA 25.08.2020 - 08:21

Rusya’nın corona virüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu

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Rusya’da geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu. 
  
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un  alacağına karar verildiği ifade edildi.  
  
Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus  vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak” denildi. 

Ancak uzmanlar, aşının etkinliği ve güvenliği konusunda şüpheli. 

Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün  iki serotipinden oluşuyor. Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor. 
  
Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor. 
  
Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor. 

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