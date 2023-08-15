Rusya'ya bağlı Dağıstan bölgesinde patlama: 25 ölü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de bir akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldi.

Önce akaryakıt istasyonu yakınındaki bir oto tamircisinde yangın çıktı.



Alevler akaryakıt istasyonuna da sıçradı ve durum kontrolden çıktı.



Faciada aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.



Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları hızla hastaneye sevk etti.

Patlama ve sonrasında devam eden yangında, civardaki evler de hasar gördü.



İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesi 3,5 saat sürdü.



Patlamanın nedeni araştırılıyor.

