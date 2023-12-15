Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı sanatçı öldü

Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu. Henrique'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.