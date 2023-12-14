SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Bitmez için bugün saat 16.00’ta Meclis’te tören düzenlenecek.

SAĞLIK BAKANI: 11.50'DE VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat ettiğini açıkladı.

ADALET BAKANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatını teessürle öğrendim. Merhum Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek taziye mesajı paylaştı.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU



Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisindeki milletvekilinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü." dedi.



"Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.