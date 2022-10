Sakharov İnsan Hakları Ödülü Ukrayna halkına verildi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sakharov İnsan Hakları ödülüne bu yıl Ukrayna halkı layık görüldü. AP Başkanı Roberto Metsola, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Sakharov İnsan Hakları Ödülü, sivil toplum örgütlerine verilecek olan 50 bin euro para ödülünü de kapsıyor.



Sovyet muhalif Andrei Sakharov'un adını taşıyan Sakharov İnsan Hakları Ödülü, 1988'den beri her yıl insanlığı savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.



They are standing up for what they believe in.



Fighting for our values.



Protecting democracy, freedom & rule of law.



Risking their lives for us.



And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.



No one is more deserving.



Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA