Sakharov İnsan Hakları Ödülü Ukrayna halkına verildi

Avrupa Parlamentosu, 24 Şubat'ta başlayan ve Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı işgale karşı mücadeleye destek olmak adına, Sakharov İnsan Hakları ödülünü Ukrayna halkına verdiğini duyurdu.

Sakharov İnsan Hakları Ödülü Ukrayna halkına verildi

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sakharov İnsan Hakları ödülüne bu yıl Ukrayna halkı layık görüldü. AP Başkanı Roberto Metsola, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Sakharov İnsan Hakları Ödülü, sivil toplum örgütlerine verilecek olan 50 bin euro para ödülünü de kapsıyor. 

Sovyet muhalif Andrei Sakharov'un adını taşıyan Sakharov İnsan Hakları Ödülü, 1988'den beri her yıl insanlığı savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

GEÇEN YIL NAVALNY'YE VERİLMİŞTİ

Söz konusu ödül geçen yıl, Kremlin'in hapisteki eleştirmeni Alexei Navalny'ye Başkan Vladimir Putin'in iktidar üzerindeki hakimiyetine meydan okuma çabaları nedeniyle verilmişti.

Sakharov Ödülü’nün geçmişteki diğer kazananları arasında ise Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yousafzai ve Belarus'un demokratik muhalefeti yer alıyor.

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