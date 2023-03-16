Şam'la normalleşme görüşmeleri | Moskova'da yapılması planlanan toplantı ertelendi

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantının teknik gerekçelerle ertelendiği öğrenildi.

Toplantının tarihi netlik kazanmazken görüşmede Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme sağlayabilmek için değerlendirmeler yapılması bekleniyordu.

Toplantı, ilk kez dörtlü formatta, İran'ın da katılımı ile gerçekleştirilecekti.

"İRAN'IN KATILMASINDA BİR MAHSUR YOK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hossein Amir-Abdollahian ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından açıklama yapmış Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantılara İran'ın da katılma isteğini olumlu karşıladıklarını belirterek şöyle konuşmuştu:



"Hangi ülke katılmak ve katkı sağlamak isterse biz buna evet deriz. Şu anda zaten Suriye için ayakta kalan tek mekanizma da Astana formatı. Ruslara da 'İran'ın katılmasında bir mahsur yok' dedik."

