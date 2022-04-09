Schindler’ın Listesi’ni hazırlayan Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti

Yüzlerce Yahudinin hayatının kurtarılmasında büyük rol oynadı. Schindler'in Listesi filmindeki listeleri hazırlayan da kendisiydi. Mimi Reinhardt 107 yaşında İsrail'de hayatını kaybetti.



Reinhardt 2.Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın Krakow kentinde fabrika sahibi Oskar Schindler'in sekreteriydi. Schindler fabrikasında çalışmak için yüzlerce Yahudi'yi işe almış ve böylelikle onların Nazilerin ölüm kamplarına gönderilmesini engellemişti.



Fabrikada çalışacak Yahudilerin isimlerini hazırlayan ise Schindler'in sekreteri Mimi Reinhardt'tı. Schindler ve Reinhardt kendi hayatlarını riske atarak yaklaşık 1300 yahudinin hayatını kurtarmayı başardı.



Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Bu unutulmaz hikaye Nuh'un Gemisi hikayesine atıfla 1982'de "Schindler'in Gemisi" ismiyle bir kitaba, 1993'te ise Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği Schindler'in Listesi isimli filme konu oldu.



Film 1994 yılı Oscar Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 7 dalda Oscar kazanarak ödüllere damgasını vurdu.

SCHİNDLER'İN LİSTESİ FİLMİNİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU



Schindler’in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapımdır. Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday olmuş ve 7 dalda ödül kazanmıştı. Filmin kazandığı Oscar’lar şöyle : En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması.



OYUNCULAR



Liam Neeson - Oskar Schindler



Ralph Fiennes -Amon Göth



Ben Kingsley - Itzhak Stern



Embeth Davidtz - Helen Hirsch



Caroline Goodall - Emilie Schindler