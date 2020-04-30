Senegal'de okulların açılışı ertelendi

Afrika kıtasında yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede en yüksek iyileşme oranına sahipken son bir haftadır yüksek sayıda vakanın görüldüğü Senegal'de okulların açılma tarihi 4 Mayıs'tan 2 Haziran'a ertelendi.



Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta eğitime başlaması beklenen okul ve üniversitelerin, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in onayıyla 2-14 Haziran tarihleri arasında açılacağı belirtildi.



Eğitimin bu tarihlerden itibaren kademeli olarak başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "Kurulda, Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim ve Mesleki Eğitim Bakanlarının ortak görüşleri doğrultusunda üniversiteler dahil tüm okulların 2-14 Haziran tarihleri arasında başlaması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.



Kararın son bir haftadır Covid-19 vakalarında gözlenen artış nedeniyle ve salgınla etkin mücadele kapsamında alındığı bildirildi.



Öte yandan, akşam 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına yakın saatlerde toplu taşıma araçlarında görülen yoğunluk üzerine Cumhurbaşkanı Sall, şehir içi trafik kontrollerinin daha sık yapılması talimatını verdi.



Covid-19 aktif vaka sayısının 558 olduğu Senegal'de, virüs bulaşan 9 kişi yaşamını yitirirken 315 kişi sağlığına kavuştu.



JAPON ADASINI REHAVET VURDU

