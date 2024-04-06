Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Yeni hükümette Dışişleri Bakanlığına Sonko'nun kapatılan partisi PASTEF'te uluslararası ilişkilerden sorumlu Yacine Fall, Petrol ve Enerji Bakanlığına PASTEF'in kurucularından ve Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın seçim kampanyasını yöneten Birame Soulaye Diop getirildi.



Adalet Bakanlığına Yargıtay Başsavcısı Ousmane Diagne, Savunma Bakanlığına eski Genelkurmay Başkanı Birame Diop, İçişleri Bakanlığına eski Jandarma Komutanı Orgeneral Jean-Baptiste Tine atandı.



Hükümet üyelerinin geri kalanının kamuoyu tarafından pek bilinmeyen sivil toplumdan isimler olması dikkati çekti.



SEÇİME 10 GÜN KALA HAPİSTEN ÇIKTI



Muhalif lider Ousmane Sonko'nun verilen ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine kendisi yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.



Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta tahliye edilmişti.



Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.



44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almıştı. Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçmişti.



2 Nisan'da yemin ederek görevine başlayan Faye, ertesi gün Sonko'yu başbakan olarak atamıştı.