Sicilyalı ‘insan kasabı’ mafya 25 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı: ‘Adalet bu değil’

İtalya'da 1992 yılında mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone, eşi ve üç polis memurunu otobanda araçlarıyla giderken patlatarak öldürerek Capaci Katliamı'na yol açan mafya üyesi Giovanni Brusca, 1996 yılında yakalanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşında bir mafya muhbirinin oğlunun asitle eritilmesi de dahil olmak üzere 150’den fazla cinayetten sorumlu olan Giovanni Brusca’nın 25 sene sonra serbest kalmasının ardından maktullerin yakınları ve halk tepki gösterdi.

SAVCININ ÖLÜMÜNDEN SONRA DÖRT YIL KAÇTI

Savcı Giovanni Falcone’nin ölümünün ardından iki ay sonra da mafya karşıtı yargıç Paolo Borsellino'nun ölümüyle birlikte İtalya’da mafya üyelerine karşılık düzenlenen operasyonlardan dört yıl kaçan ve daha sonra yakalanan Cosa Nostra üyesi Brusca'nın devletle iş birliği yaptığı için cezasında indirim olduğu ve bu sebeple serbest kaldığı bildirildi.

Sicilya kökenli mafya örgütünün en azılı üyelerinden görülen Cosa Nostra saldırısı, işlediği cinayetler nedeniyle "insan kasabı", "domuz" gibi lakaplarla anılıyordu.

İtalyan müfettişlere 1980’lerde ve 1990’larda gerçekleştirilen birkaç cinayetin Cosa Nostra tarafından yapıldığını detaylandırarak devlete anlattığı için cezasında indirim olan Brusca'nın büyük bir bombalama olayı ile ilgili savcılara bilgi verdiği belirtildi.

BOMBALAMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İtalya mafyayla mücadele başsavcısı Federico Cafiero De Raho Reuters'e verdiği demeçte, “Brusca'nın hem Sicilya'daki hem de İtalya'daki bombalamalar hakkında bilgi verdiğini unutmayalım" derken, "O sırada işlediği vahşet hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bir işbirliği yaptı” ifadelerini kullandı.



Cosa Nostra üyesi Giovanni Brusca’nın serbest kalması ile ilgili tepkiler artarken savcı Falcone’nin hayatını kaybettiği Capaci Katliamı'nda hayatını kaybeden polislerden birinin eşi Rosaria Costa, "Sadece fayda sağlamak için adaletle işbirliği yaptı, bu kişisel ve samimi bir seçim değildi" dedi.

"İTALYANLARIN HAK ETTİĞİ 'ADALET' BU DEĞİL"

Savcı Falcone’nin kız kardeşi Maria Falcone de haberlere "üzüldüklerini" ancak yasanın Brusca'ya hapisten çıkma hakkı verdiğini söyledi.

İtalyan politikacılar da karara tepki gösterirken son dönemde kamuoyu yoklamalarında yüksek onay alan sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini, "İtalyanların hak ettiği 'adalet' bu değil" ifadelerini kullandı.