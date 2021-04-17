Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı

Çinli Sinovac firmasının Coronavirüs aşı Coronavac, hastaneye yatışları önlemede % 85, ölümleri önlemede % 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise % 67 etkinlik gösteriyor.



Şili hükümeti, Çin aşısının ilk gerçek etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Çalışma, aşının klinik çalışmaların dışında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.



Araştırmada 2 Şubat ve 1 Nisan arasında CoronaVac aşısı olan 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi.



Veriler, aşının klinik çalışmalardaki etkinliği ile tutarlılık gösterdi.



Türkiye'deki denemelerde aşının, semptomatik vakaları önlemede %83,5 ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede %100 etkinliğe sahip olduğu belirtilmişti.



Brezilya'da yapılan araştırmalarda da, aşının, hastaneye yatışları önlemede % 83.7 etkili olduğu açıklanmıştı.

