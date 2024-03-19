Şili'den 620 hukukçu, İsrail suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Şili'de hukukçular, İsrail için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Güney Amerika ülkesindeki 620 hukukçu, İsrail'in, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında UCM'ye başvurdu.

Suç duyurusu dilekçesi, aralarında hukukçu ve eski büyükelçi Nelson Hadad, Senatör Francisco Chahuan ve İspanya'nın Valencia Üniversitesinden akademisyen Rodolfo Marcone-Lo Presti'nin yer aldığı bir delegasyon tarafından UCM'ye iletildi.

Hadad, dilekçede Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı İsrailli yetkililer tarafından işlenen soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına ilişkin delillerin yer aldığını belirtti.

