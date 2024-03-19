imsakiye

Şili'den 620 hukukçu, İsrail suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Güney Amerika ülkesi Şili'den 620 hukukçu, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Hukukçular Netanyahu hakkında dilekçe verdi.

Şili'den 620 hukukçu, İsrail suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
İsrailliler Netanyahu hükümetini protesto etmeye devam ediyor.

'de hukukçular, için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Güney Amerika ülkesindeki 620 hukukçu, İsrail'in, başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında UCM'ye başvurdu. 

Suç duyurusu dilekçesi, aralarında hukukçu ve eski büyükelçi Nelson Hadad, Senatör Francisco Chahuan ve İspanya'nın Valencia Üniversitesinden akademisyen Rodolfo Marcone-Lo Presti'nin yer aldığı bir delegasyon tarafından UCM'ye iletildi.

Hadad, dilekçede Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı İsrailli yetkililer tarafından işlenen soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına ilişkin delillerin yer aldığını belirtti.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın: 20 kişi öldürüldü, 200 kişi tutuklandı

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın: 20 kişi öldürüldü, 200 kişi tutuklandı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...