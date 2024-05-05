Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'in El Cezire kararına kınama

Basın özgürlüğünü savunan uluslararası kuruluş Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail hükümetinin oy birliğiyle El Cezire'nin İsrail'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı bildirildi.



Paylaşımda, Gazze'deki savaşa ilişkin yayınları nedeniyle Katar merkezli kanala "sansür" uygulayan İsrail hükümetinin bu "baskıcı" kararının şiddetle kınandığı vurgulandı.



İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli El Cezire televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici El Cezire'nin İsrail'de sonlandırılması kararını aldı" ifadesini kullanmıştı.



Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.