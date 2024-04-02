Sivil dolandırıcılık davası: Trump 175 milyon dolar ödedi, mal varlıklarını kurtardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davası kapsamında mal varlıklarının haczedilmemesi için teminat olarak ödemesi gereken 175 milyon doları ödedi.



New York Temyiz Mahkemesi 25 Mart tarihinde eski ABD Başkanı Donald Trump'a sivil dolandırıcılık davasında 175 milyon dolarlık teminat ödemesi için 10 gün süre vermişti.



Mahkemenin Trump'ın parayı yatırması halinde cezanın tamamı için tahsilat süresini durduracağı ve temyize gittiği sırada devletin eski başkanın mal varlığına el koymasını engelleyeceği bildirilmişti.



Temyiz mahkemesinin üç yargıçtan oluşan heyeti, Trump'ın temyiz başvurusunu dinleyecek.



Kasım ABD seçimlerinde Joe Biden ile karşılaşacak olan Trump, 16 Şubat'ta daha iyi kredi ve sigorta koşulları sağlamak için net servetini hileli bir şekilde milyarlarca dolar şişirmekten sorumlu bulundu.

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